БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Подмосковье — 5 погибших от украинского воздушного террора. Без жертв, к сожалению, не обходится

В Подмосковье — 5 погибших от украинского воздушного террора. Без жертв, к сожалению, не обходится

40-дневная операция по давлению на Россию провалилась и стоила Украине огромных потерь на земле Роман Злобин Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Истекли 40 дней ранее объявленной операции Украины по «принуждению к завершению» военных действий России.

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