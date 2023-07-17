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Генерала Попова отправили служить в Сирию

Генерала Попова отправили служить в Сирию

Ну вот. Информация, которую (https://t.me/rostovnews61/15653) я сообщил, о том, что генерала Ивана Попова ссылают в Сирию, подтверждается.

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Комментарии
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im
ivan makarov
Когда была война в Чечне,то неугодных туда отпраляли,а вдруг убьют.Сейчас в Сирию.Старый затасканый трюк.
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4 час.
Анжела
ню-ню......ню-ню..........................там ему самое место... в мирное время... а сейчас?
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4 час.
Людмила Лиханова
Все эти &quot;рокировочки&quot; очень что-то напоминают.  Видимо, Пригожин во многом был прав.
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2 час.

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