Ну вот. Информация, которую (https://t.me/rostovnews61/15653) я сообщил, о том, что генерала Ивана Попова ссылают в Сирию, подтверждается.
Генерала Попова отправили служить в Сирию
Комментарии
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im
ivan makarov
Когда была война в Чечне,то неугодных туда отпраляли,а вдруг убьют.Сейчас в Сирию.Старый затасканый трюк.
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4 час.
Анжела
ню-ню......ню-ню..........................там ему самое место... в мирное время... а сейчас?
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4 час.
Людмила Лиханова
Все эти "рокировочки" очень что-то напоминают. Видимо, Пригожин во многом был прав.
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2 час.
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