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Бомба для Зеленского: у президента Украины осталось 50 дней

Бомба для Зеленского: у президента Украины осталось 50 дней

Вчера 43K прочитали С понедельника, 1 апреля, Зеленский юридически считается узурпатором. Выборы на Украине должны были пройти в последнее воскресенье марта, но он их отменил.

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