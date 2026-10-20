© Svetlana Buzmakova/Shutterstock/FOTODOMПринимать антибиотики можно только по рецепту врача. Самостоятельно назначать себе такие препараты нельзя – это не только не принесет нужного эффекта, но и может нанести ущерб здоровью, в том числе подорвать иммунитет, предупредил в беседе с RT врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
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