© Svetlana Buzmakova/Shutterstock/FOTODOMПринимать антибиотики можно только по рецепту врача. Самостоятельно назначать себе такие препараты нельзя – это не только не принесет нужного эффекта, но и может нанести ущерб здоровью, в том числе подорвать иммунитет, предупредил в беседе с RT врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.