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Игрок "Тампы" Сергачев заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов

Игрок "Тампы" Сергачев заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов

Защитник "Тампа-Бэй Лайтинг" Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" объяснил, почему руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после событий февраля 2022 года не стало избавляться от российских игроков.

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