Игрок "Тампы" Сергачев заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов

Защитник "Тампа-Бэй Лайтинг" Михаил Сергачев в интервью на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" объяснил, почему руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после событий февраля 2022 года не стало избавляться от российских игроков.