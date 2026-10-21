Лось устроил серьезное ДТП в Приморском округе Архангельской областиСообщение о ДТП поступило в полицию вечером 20 октября 2026 года – на 26 км автодороги «подъезд к городу Северодвинск» от федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на дорогу выбежал лось.