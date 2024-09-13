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Аргументы и Факты

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Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще два беспилотника ВСУ в Брянской области

В Брянской области российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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