smi.today

1 646 подписчиков

Переполох с украинцем в самолете, на место срочно прибыла полиция: "У меня сломан нос!"

Переполох с украинцем в самолете, на место срочно прибыла полиция: "У меня сломан нос!"

Полет на Кипр выдался весьма любопытным: в самолете рейсом Ларнака - Киев один из пассажиров устроил скандал, борпроводницы не сумели успокоить дебошира и позвали на помощь полицию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх