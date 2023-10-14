Знак свыше, которого ждут все любители квасить капусту

Не знаешь, какой закуской дополнить обед, чтобы довести его до совершенства? А как насчет квашеной капусты? Мы как раз подготовили невероятно легкий и быстрый способ заквасить капусту, и нам уже прямо-таки не терпится поделиться им с тобой! К слову, знаешь ли ты, что увлекаться ферментированными продуктами чрезвычайно полезно? Впрочем, о том, чем полезна квашеная капуста, мы уже писали […] .
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