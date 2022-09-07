Daily Storm

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Путин обсудит с Эрдоганом ограничение сделки по вывозу украинского зерна

Путин обсудит с Эрдоганом ограничение сделки по вывозу украинского зерна

Глава государства сравнил действия Европы с колониализмомПрезидент России Владимир Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы с Украины начался вывоз зерна.

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