Военное обозрение

3 496 подписчиков

Белорусские эксперты: Польские обвинения в якобы нарушении вертолётами РБ воздушных границ могут стать поводом для переброски их новых сил на восток

Белорусские эксперты: Польские обвинения в якобы нарушении вертолётами РБ воздушных границ могут стать поводом для переброски их новых сил на восток

В Белоруссии продолжают комментировать вчерашние обвинения со стороны официальной Варшавы в том, что якобы два белорусских военных вертолёта нарушили границы Польши и вошли в её воздушное пространство примерно на 3 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
В туалет летали.
Ответить
15 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Оправление естественных надобностей!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх