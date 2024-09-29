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«Бессмысленно воевать с ядерной державой»: Лавров предупредил Запад об опасности

«Бессмысленно воевать с ядерной державой»: Лавров предупредил Запад об опасности

Для Европы это самоубийственная авантюра, добавил глава МИД РФ. Происходящее сегодня в мире напоминает события 80-летней давности, когда США и Великобританией разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое».

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