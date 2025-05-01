Запуск авиасообщения между Россией и Абхазией: историческое событие

Первый рейс из Москвы в Абхазию за 30 лет вызвал международные обсуждения: министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил нарушение международных норм, в то время как МИД Абхазии назвал это событие историческим.
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