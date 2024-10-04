Смолянин пал добровольцем на СВО

После второго ранения смолянин вернулся к однополчанам зону в боевых действий на Марьинском направлении В ходе спецоперации при исполнении воинского долга пал ушедший на фронт добровольцем уроженец Смоленска, фанат местных футбольных клубов «Кристалл» и Днепр», а позже ростовского СКА и столичного ЦСКА Артём Телюков.