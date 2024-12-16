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Новый президент Грузии получил первое приглашение в зарубежную поездку

Новый президент Грузии получил первое приглашение в зарубежную поездку

35,1 тыс прочтений Вчера Избранный 14 декабря президентом Грузии Михаил Кавелашвили получил первое приглашение совершить зарубежный визит: оно поступило от президента Сербии Александра Вучича, который предложил новому грузинскому коллеге посетить Белград.

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