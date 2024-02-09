Путин: США ошиблись, использовав доллар как оружие во внешней политике

США совершили ошибку, когда стали использовать доллар как инструмент внешнеполитической борьбы. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин назвал этот шаг одним из грубейших стратегических провалов Соединенных Штатов.
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