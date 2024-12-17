Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается вы...

Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипыВ августе 2022 года британский холдинг Arm обвинил Qualcomm в нарушении лицензионных соглашений этого разработчика процессорных архитектур в результате сделки по поглощению второй из компаний стартапа Nuvia.