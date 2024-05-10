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Военные новости ★ спецоперация

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В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин

В Ровно представители ТЦК воспользовались мероприятием «День без повесток», чтобы мобилизовать больше мужчин

Несмотря на подписанный указ о тотальной мобилизации, все потуги военкомов пропадают втуне, набрать необходимое количество новобранцев не получается.

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