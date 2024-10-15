Как отказаться от второго гражданства?

В Молдове двойное гражданство, вопреки здравому смыслу и практике многих развитых стран, разрешено иметь не только рядовым жителям страны, но и ее руководству, чиновникам высшего ранга, депутатам, судьям.
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