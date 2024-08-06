«Логистический прорыв». Что даёт ж/д путь из Ростова-на-Дону в Мариуполь

Вчера 1,4K прочитали Запуск новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполь сделает атаки на Крымский мост фактически бессмысленными, а также позволит быстрее, эффективнее и гораздо дешевле доставлять всё необходимое в новые регионы России.
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