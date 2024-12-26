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Трёх жителей Новосибирской области осудили за организацию канала незаконной миграции

Трёх жителей Новосибирской области осудили за организацию канала незаконной миграции

В двух районах двое мигрантов и местный житель обеспечивали кровом и работой нелегалов.Карасукским районным судом Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан и одного гражданина России.

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