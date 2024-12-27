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Китай

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В Китае спустили на воду первый универсальный десантный корабль типа 076

Шанхай, 27 декабря /Синьхуа/ -- Первый универсальный десантный корабль /УДК/ типа 076 Военно-морских сил /ВМС/ Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, полностью спроектированный и построенный собственными силами, в пятницу был спущен на воду в Шанхае.

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