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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о неудачных результатах после Australian Open: «В целом не все так плохо. Конечно, я хотела выступить лучше, но я не должна себя корить»

Гауфф о неудачных результатах после Australian Open: «В целом не все так плохо. Конечно, я хотела выступить лучше, но я не должна себя корить»

Американка проиграла Белинде Бенчич в четвертом круге в Индиан-Уэллс – 6:3, 3:6, 4:6. После Australian Open у нее две победы в пяти матчах.

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