Приготовила ХРУСТЯЩЕЕ КУРИНОЕ филе в сырной панировке. Заменит КФС и другой фаст-фуд

Ингредиенты: 1-2 куриного филе 1 яйцо панировочные сухари 200 гр. сыра соль и перец по вкусу масло для жарки Приготовление: Филе промойте и разрежьте на несколько частей.
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