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Лукашенко заявил о намерении Белоруссии возобновить сотрудничество в Европе

Лукашенко заявил о намерении Белоруссии возобновить сотрудничество в Европе

Белоруссия серьезно настроена на возобновление мирного сотрудничества в Европе. Как сообщило БелТА, об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании руководителям Словакии по случаю дня образования республики.

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