Лукашенко заявил о намерении Белоруссии возобновить сотрудничество в Европе

Белоруссия серьезно настроена на возобновление мирного сотрудничества в Европе. Как сообщило БелТА, об этом президент страны Александр Лукашенко заявил в поздравительном послании руководителям Словакии по случаю дня образования республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии