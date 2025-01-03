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29 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» одержать 13-ю победу подряд

На счету звездного защитника «Тандер» 29 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 9 точных из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

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