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Копеечка - Объявления Донбасса

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Дом 38кв.м улица Георгиевская Центральный район в Мариуполе - 2 700 000 руб

Дом 38кв.м улица Георгиевская Центральный район в Мариуполе - 2 700 000 руб

Продам уютный жилком со своим отдельным двором Общая площадь — 38 м² Свой уютный двор — можно отдыхать, жарить шашлыки или обустроить зону отдыха Свежий современный ремонт — заезжайте и живите без дополнительных вложений Газовое отопление и центральная канализация Частично остаются мебель и техника ✔️ Центр города — магазины, остановки, школы и вся инфраструктура рядом ✔️ До моря всего 15 минут пешком ✔️ Отличный вариант как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду Если вы давно мечтали о своём доме с отдельным двором в центре города по цене квартиры, обязательно приезжайте на просмотр.

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