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О свалившей в Германию звезде либеральной болтологии

О свалившей в Германию звезде либеральной болтологии

Министерство юстиции РФ расширило иностранных агентов. В список добавлены видеоблогер-хайпожор Юрий Дудь (вякнул против российской спецоперации и моментально эмигрировал в Испанию), штатный карикатурист Deutsche Welle* и "Радио Свобода"* Сергей Ёлкин (недавно эмигрировал в Болгарию), основатель The Insider* и британский агент Роман Доброхотов (ещё летом незаконно пересёк границу с Украиной, объявлен в розыск), руководительница ЛГБТ-группировки "Маяк"* и АНО "Лилит"* Регина Дзугкоева, руководительница психологической службы "Российской ЛГБТ-сети"*, ЛГБТ-организаций "Выход"* и "Гендер-Л" Мария Сабунаева; бывший председатель отделения движения "Голос"* в Вологодской области Кирилл Кругликов, псковский журналист-русофоб Алексей Семёнов, автор гей-пропагандистских документальных фильмов Карен Шаинян.

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