Новая портативная консоль MSI CLAW: с INTEL CORE ULTRA, графикой INTEL ARC 8 марта, информаци...

Новая портативная консоль MSI CLAW: с INTEL CORE ULTRA, графикой INTEL ARC8 марта, информационное издание VideoCardz со ссылкой на свои источники сообщило, что портативная игровая консоль MSI Claw официально поступила в продажу.
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