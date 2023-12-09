Немецкий журналист: российские войска отбили у ВСУ два населенных пункта на Южно-Донецком направлении

Будни мужчин. Все что нам интересно

Западные эксперты продолжают с интересом изучать происходящее в зоне боев между ВС РФ и ВСУ. По мнению некоторых из них, «качели войны» поменяли направление своего движения – после разочаровывающего украинского контрнаступления, россияне вновь захватили инициативу.