Хмелевски на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе»: «Это как спросить – кто лучше: Джордан или Кобе?»

Саша Хмелевски ответил на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе». – Если бы «Салават» сыграл 10 раз с вашим бывшим клубом «Сан-Хосе», смог бы победить хотя бы раз? – Ой как вы любите такие вопросы! Это как спросить тебя – кто лучше: Майкл Джордан или Кобе Брайант? Хотя они много не играли друг против друга.