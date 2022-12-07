Хмелевски на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе»: «Это как спросить – кто лучше: Джордан или Кобе?»

Саша Хмелевски ответил на вопрос о том, cмог бы «Салават» победить «Сан-Хосе». – Если бы «Салават» сыграл 10 раз с вашим бывшим клубом «Сан-Хосе», смог бы победить хотя бы раз? – Ой как вы любите такие вопросы! Это как спросить тебя – кто лучше: Майкл Джордан или Кобе Брайант? Хотя они много не играли друг против друга.
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