Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Депутаты лживо анонсируют свои хотелки, но реально  ничего не собираются предпринимать, скорее всего из за собственно...В России хотят за...
  • Валерий Емельянов
    Вот гавно автор,нагнетает провоцирует народ,тварь.Объявят ли в Росс...
  • олег олейник
    Почему Россия должна уходить из Крыма , если это исконные русские территории политые русской кровью ! Далее следует в...Эрдоган: Россия н...

Барнаульские депутаты будут ездить в командировки за счет бюджета

Барнаульские депутаты будут ездить в командировки за счет бюджета

На компенсацию смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх