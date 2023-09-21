Барнаульские депутаты будут ездить в командировки за счет бюджета

На компенсацию смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий.
На компенсацию смогут рассчитывать те, кто работает на непостоянной основе, то есть не за зарплату Барнаульская гордума на заседании 29 сентября намерена утвердить положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий.
Свежие комментарии