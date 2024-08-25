Пьяная точка: персонал частной наркоклиники обвинили в мошенничестве

Сотрудников частной столичной наркологической клиники обвиняют в серии хищений средств у клиентов. По версии следствия, люди в белых халатах пользовались беспомощным положением страдающих алкоголизмом людей и присваивали их средства, не оказывая медуслуг.
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