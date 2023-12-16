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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид в 9-м матче подряд набирает минимум 30 очков и 10 подборов

Джоэл Эмбиид в 9-м матче подряд набирает минимум 30 очков и 10 подборов

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл в победном матче с «Детройтом» (124:92). На счету Эмбиида 35 очков (9 из 19 с игры), 13 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 4 блок-шота за 29 минут.

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