Свадьбу за 500 млн в Абу-Даби приписали «Мисс России» Алексеевой, но праздновала там другая пара

Валентина Алексеева — победительница «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» — записала видеообращение. В нём 20-летняя модель опровергла сообщения о свадьбе с 50-летним бизнесменом Ильёй Мительманом: никакого торжества не было, а новости о нём появились без её участия.
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