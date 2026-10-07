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Свадьбу за 500 млн в Абу-Даби приписали «Мисс России» Алексеевой, но праздновала там другая пара

Свадьбу за 500 млн в Абу-Даби приписали «Мисс России» Алексеевой, но праздновала там другая пара

Валентина Алексеева — победительница «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС» — записала видеообращение. В нём 20-летняя модель опровергла сообщения о свадьбе с 50-летним бизнесменом Ильёй Мительманом: никакого торжества не было, а новости о нём появились без её участия.

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