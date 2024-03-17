Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. По итогам обработки 59,17 процента протоколов действуюший глава государства набирает 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.
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