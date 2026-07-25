Кургинян рассказал о крупном конфликте внутри украинской армии

Перестановка министров обороны Украины связана прежде всего с выбором дальнейшей стратегии ведения войны, рассказал политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 июля в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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