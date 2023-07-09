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Юрист Соловьёв: стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении

Юрист Соловьёв: стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России пояснил в беседе с RT, что введённый с 1 июля единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников устраняет разночтения в процедуре оформления.

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