Юрист Соловьёв: стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России пояснил в беседе с RT, что введённый с 1 июля единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников устраняет разночтения в процедуре оформления.