Алсу публично обвинила Решетову в связи со своим мужем Абрамовым

Развод Алсу и Яна Абрамова продолжает обрастать новыми подробностями. Недавно в этой истории появился неожиданный комментарий от самой певицы, который многие восприняли как публичное обвинение в адрес Анастасии Решетовой.
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