Автоэлектрик разъяснил, можно ли заряжать аккумулятор прямо в машине, не снимая клеммы

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля? Многие автомобилисты опасаются, что такая практика может нанести ущерб проводке, генератору, стартеру или даже электронному блоку управления (ЭБУ).
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