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Мощные кадры: Армия России уничтожает позиции ВСУ ФАБами (ВИДЕО)

Мощные кадры: Армия России уничтожает позиции ВСУ ФАБами (ВИДЕО)

Мощные кадры уничтожения позиций ВСУ ФАБами в ходе наступления Армии России. Экипажи Су-34 уничтожили Пункты управления БПЛА 4-й и 15-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины в Доброполье в ДНР и пункт управления БПЛА 105-й бригады теробороны ВСУ в Братенице в Харьковской области.

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