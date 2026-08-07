Мощные кадры: Армия России уничтожает позиции ВСУ ФАБами (ВИДЕО)

Мощные кадры уничтожения позиций ВСУ ФАБами в ходе наступления Армии России. Экипажи Су-34 уничтожили Пункты управления БПЛА 4-й и 15-й бригад оперативного назначения нацгвардии Украины в Доброполье в ДНР и пункт управления БПЛА 105-й бригады теробороны ВСУ в Братенице в Харьковской области.