Спорная помощь: в парламенте Словакии против создания фонда НАТО для Украины

НАТО не имеет права требовать от своих членов, чтобы те делали обязательные взносы на военную помощь Украине, заявил «Известиям» глава комитета по международным делам парламента Словакии от правящей партии Smer Мариан Кэри.
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