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Мэр Москвы Собянин: реконструкцию развязок на МКАД завершат в 2024 году

Мэр Москвы Собянин: реконструкцию развязок на МКАД завершат в 2024 году

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и городской программе «Развитие транспортной системы» в Москве возвели 115 километров дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов.

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