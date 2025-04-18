ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    А, на фронте это дерьмо к чему?Попытка мошенниче...
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Попытка мошенничества? Внук Пугачевой решил провернуть новую авантюру с ее дачей в России

Попытка мошенничества? Внук Пугачевой решил провернуть новую авантюру с ее дачей в России

Семейство бывшей Примадонны снова дало о себе знать. На сей раз с рядом неудач столкнулся ее внук Никита Пресняков, который сбежал в США в поисках музыкальной славы, но воплотить голливудскую мечту у него не получается от слова совсем.

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Комментарии
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Tania Еременко
Что же  миллионер-папаша, Вовка Пресняков, не поможет рыжему отпрыску? Придется  бездарному Никитке вернуться и пойти на фронт.
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12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
А, на фронте это дерьмо к чему?
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54 мин.
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