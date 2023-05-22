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Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Банги, 22 мая. Международный фестиваль сказок и устного творчества состоится в Министерстве искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики.

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