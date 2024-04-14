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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генсек РФС: «УЕФА старается делать все для возвращения российских команд в мировой спорт»

Ранее стало известно, что с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет второй турнир развития УЕФА. В нем примут участие команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет.

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