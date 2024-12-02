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Петербургский дневник

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Матвиенко: отмена Трампом санкций против парламентариев продемонстрирует его намерения

Матвиенко: отмена Трампом санкций против парламентариев продемонстрирует его намерения

Вашингтону нужно отказаться от практики введения незаконных санкционных ограничений Отмена избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом санкций против парламентариев стала бы хорошим маркером, что он и его команда имеют какие-то серьезные конструктивные намерения, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Он бы отменил санкции на всех парламентариев, на отправку их и &quot;народных&quot; избранников в трудовые лагеря в сибирь, с семьями и родственниками на трудотерапию...
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