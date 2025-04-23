В 2024-м орловским предпринимателям выписали налоговых доначислений на миллиард

В 2024 году по итогам камеральных и выездных проверок орловскому бизнесу выписали доначислений и штрафов почти на 1 млрд рублей, сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
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