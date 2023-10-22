«Светуля, тебе конец»: солистка «Миража» была жестоко наказана за предательство мужа

Парализованную Светлану Разину бросил любимый человек, уехав отдыхать на Кипр. Светлана Разина в шоу "Секрет на миллион" кадр шоуСветлана Разина известна как экс-солистка популярной когда-то группы «Мираж».
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