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Царьград

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Геологи провели исследование: окончание ледникового периода влияет на вулканизм

Геологи провели исследование: окончание ледникового периода влияет на вулканизм

Геологи определили, как влияет окончания ледникового периода на рост вулканизмаАмериканские ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что окончание ледникового периода и таяние ледников на Северном полюсе ускорили движение тектонических плит.

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