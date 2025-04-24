Геологи провели исследование: окончание ледникового периода влияет на вулканизм

Геологи определили, как влияет окончания ледникового периода на рост вулканизмаАмериканские ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что окончание ледникового периода и таяние ледников на Северном полюсе ускорили движение тектонических плит.
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